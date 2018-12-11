Мороз хочет снова идти в президенты

По словам экс-спикера парламента, 12 декабря состоится съезд социалистов, на котором будет обсуждаться вопрос участия партии в президентской гонке.

Бывший председатель Верховной Рады, глава партии "За правду и справедливость" Александр Мороз заявил, что намерен баллотироваться кандидатом в президенты Украины.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

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"Сегодня на руководящем активе партии, которую я возглавляю, рассматривался и вопрос - внесение конкретных предложений относительно того, как защищать, в том числе украинскую землю как основу государственности. Рекомендуется принимать активное участие в президентской кампании и в следующих выборах, и парламентской кампании", - сказа Мороз.

Он заявил, что сейчас один из ключевых вопросов - это создание левоцентристской Европейской платформы.

По словам Мороза, 12 декабря состоится съезд социалистов, на котором будет обсуждаться вопрос кандидатуры в президенты, и сам он готов участвовать в выборах в случае поддержки его кандидатуры.

"Съезд будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос (об участии в президентских выборах - УНИАН). Я настроен изменить систему власти, потому что это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям - если поддержат, то пойду", - заявил политик.

*** Мороз возглавлял Верховную Раду в 1994-1998 годах, а также в 2006-2007 годах. Кроме того, он уже неоднократно баллотировался в президенты. Так, на выборах 1994 и 1999 годов он занял третье место, в 2004 и 2010 годах он также участвовал в президентской гонке.