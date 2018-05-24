Экс-спикер Рады Мороз: на Земле действует мировое правительство, назначающее президентов

Согласно заявлению политика, членов мирового правительства следует искать среди руководства Федеральной резервной системы США.

В мире функционирует тайное мировое правительство, которое назначает мировых лидеров и обеспечивает стабильность мировой валюты. Такое мнение высказал основатель Социалистической партии Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз.

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Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина», в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. Издание "ГОРДОН" опубликовало текстовую версию интервью.

Отвечая на вопрос о президентстве Виктора Ющенко, Мороз заявил, что он был абсолютно зависим от Госдепа США, а затем развил тему. «Этому можно посвятить отдельную встречу… Все дело в том, что Госдеп – тоже исполнитель. Есть мировое правительство…», – указал политик.

По его словам, данное теневое правительство назначает президентов. В него входят представители финансовой элиты Запада.

«Федеральная резервная система, которая состоит из представителей банковских структур, в нее входит 12 человек», – отметил Мороз.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста бывший спикер Рады признал, что речь идет, в частности, о семьях Рокфеллеров, Ротшильдов и Морганов.

«О них не говорят, их якобы и нет, но они решают самый важный вопрос: стабильность мировой валюты», - добавил Мороз.

По словам политика, теневое правительство вынуждено конкурировать с Россией и Китаем.

«Конкуренция с Россией… надо еще на колени поставить Россию и рубль, но поднимается китайский юань… Это очень непростое дело. И это их тревожит, правда. Поэтому в политике в отношении Украины они тоже делают большую ошибку», – заявил, он

Мороз также рассказал, что обратился с письмом к Трампу, Меркель Путину и другим мировым лидерам, предлагая свое решение проблемы Украины.

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