Третья волна люстрации стартует в марте - Минюст
13:53, 28 января 2015Политика
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Третья волна люстрации начнется с марта нынешнего года, прогнозирует министр юстиции Павел Петренко.
Третья волна люстрации коснется заместителей министров / ocherk.info
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.
Министр напомнил, что первый этап люстрационной проверки уже завершился и в настоящее время проходит второй этап люстрации.
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По словам Петренко, третья волна люстрационной проверки коснется заместителей министров, а также гражданских министерств.
"Эта третья волна начнется с марта месяца 2015-го, а с апреля начнется четвертая волна люстрационной проверки, и она коснется территориальных органов министерств и ведомств на местах", - сказал он.
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