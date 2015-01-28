Третья волна люстрации стартует в марте - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

Министр напомнил, что первый этап люстрационной проверки уже завершился и в настоящее время проходит второй этап люстрации.

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По словам Петренко, третья волна люстрационной проверки коснется заместителей министров, а также гражданских министерств.

"Эта третья волна начнется с марта месяца 2015-го, а с апреля начнется четвертая волна люстрационной проверки, и она коснется территориальных органов министерств и ведомств на местах", - сказал он.