В Верховном суде заявляют, что не восстанавливали в должности подозреваемого в госизмене судью

Дальнейшее решение вопроса об увольнении подозреваемого в совершении государственной измены Валерия Чернобука с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия, пояснили в суде.

В Верховном суде отмечают, что его решение о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады, которым Валерий Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи, не является основанием для его восстановления в должности.

Об этом говорится в заявлении Верховного суда, обнародованном на сайте Судебной власти Украины.

"Дальнейшее решение вопроса об увольнении Чернобука с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия. Это решение является очередным в ряде решений Верховного суда об отмене по причине процедурных нарушений постановлений ВРУ, принятых на внеочередном заседании 29 сентября 2016 года, во время которого были уволены 29 судей", - говорится в заметке.

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Отмечается, что в решении коллегия судей Кассационного административного суда в составе ВС констатирует, что невыполнение ответчиком требований закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" (ч. 5 ст. 2161) об обязательном уведомлении судьи о проведении внеочередного пленарного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об увольнении этого судьи не позднее чем за три дня до дня заседания, привело к нарушению гарантированного истцу права на участие в процессе принятия решения и поставило под сомнение беспристрастность самой процедуры увольнения судьи с должности, в частности, по объективному ее критерию.

"Еще одним свидетельством того, что процесс принятия постановления не может считаться справедливым, является то, как произошло собственно голосование народных депутатов", - добавили в суде и отметили, что в соответствии с имеющимися в деле сведениями с официального сайта ВР об электронной регистрации и результатах поименного голосования от 29 сентября 2016 года, в тот день зарегистрировались 264 народных депутата, тогда как в голосовании приняли участие 278 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября правоохранители задержали Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении государственной измены в должности судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

5 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже Киевский апелляционный суд оставил Чернобука под стражей - до 1 января 2019 года включительно.

В конце ноября Верховный суд принял решение признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года №1621-VIII "Об увольнении судьи", которым Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи.