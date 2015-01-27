Пересмотр истории является недопустимым - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения выставки «Концлагерь Аушвиц – украинское измерение».

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«Недопустимым является ревизионизм Второй мировой войны и заявления о том, что Россия и без Украины победила бы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, - сказал Яценюк. – Миллионы украинцев плечо к плечу с другими народами боролись с нацизмом, и мы требуем уважать историю и тех, кто уничтожил чуму в Европе».

Просматривая экспонаты выставки, глава правительства отметил, что концлагерь «Аушвиц» - это один из самых страшных уроков истории, который не может быть забыт. «Наша общая память, внимание и скорбь должны стать залогом сильного государства, объединенной нации и должны стать залогом сильного будущего для Украины. Мы еще раз отмечаем победу украинских воинов, которые освобождали «Аушвиц» и боролись с нацизмом», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2015 года исполняется 70 лет со дня освобождения узников лагеря смерти «Аушвиц» в Освенциме, где за короткое время было уничтожено около двух миллионов человек, большую часть из которых составляли евреи. Этот день по решению ООН отмечается как Международный день Холокоста – день памяти о черной странице в истории человечества и в истории еврейского народа, более трети которого было уничтожено в годы Второй мировой войны.