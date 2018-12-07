Парубий подписал закон о прекращении договора про дружбу с Россией
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.
Об этом сообщается на сайте парламента.
По данным ВР, в настоящее время законопроект передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.
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Отметим, что закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.
Напомним, 3 декабря Порошенко обратился к Верховной Раде с неотложным требованием разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Президент предлагает поставить крест на договоре сразу после выборов президента.
6 декабря парламент решил прекратить действие договора о дружбе с Россией. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.