Парубий подписал закон о прекращении договора про дружбу с Россией

Документ уже передан на подпись президенту Украины.

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.

Об этом сообщается на сайте парламента.

По данным ВР, в настоящее время законопроект передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Читайте также«Имитация бурной деятельности»: депутат объяснил, почему разрыв Договора о дружбе Украины с РФ ни на что не повлияет

Отметим, что закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, 3 декабря Порошенко обратился к Верховной Раде с неотложным требованием разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Президент предлагает поставить крест на договоре сразу после выборов президента.

6 декабря парламент решил прекратить действие договора о дружбе с Россией. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.