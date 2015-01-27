У сотрудников ГАИ могут отобрать их легендарный символ - полосатую палочку

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеМВД увеличит количество патрульных машин ГАИ с платежными терминалами"Сегодня вышла передача "Утеодин" с Майклом Щуром, в которой принял участие и я. Обсуждали реформу милиции и в том числе судьбу символа украинской коррупции - жезла работников ГАИ или по народному "полосатой палочки".

Была выдвинута смелая идея, - а не отказаться ли нам вообще от использования полосатой палочки в том виде в котором она существует уже лет 50. Я эту идею поддержал и развил",- написал Антон Геращенко.