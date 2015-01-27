У сотрудников ГАИ могут отобрать их легендарный символ - полосатую палочку
12:47, 27 января 2015Политика
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В МВД рассматривают возможность отказа от жезла работников ГАИ
Сотрудники ГАИ могут остаться без жезла \УНИАН
Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, передает Еспресо.TV.
Читайте такжеМВД увеличит количество патрульных машин ГАИ с платежными терминалами"Сегодня вышла передача "Утеодин" с Майклом Щуром, в которой принял участие и я. Обсуждали реформу милиции и в том числе судьбу символа украинской коррупции - жезла работников ГАИ или по народному "полосатой палочки".
Была выдвинута смелая идея, - а не отказаться ли нам вообще от использования полосатой палочки в том виде в котором она существует уже лет 50. Я эту идею поддержал и развил",- написал Антон Геращенко.
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