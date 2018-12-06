Одних слов недостаточно: Климкин призвал ОБСЕ срочно дать ответ на морскую агрессию РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны-участницы ОБСЕ решительно потребовать от России немедленно освободить захваченных в плен украинских моряков.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что деклараций в связи с агрессией России в Керченском проливе недостаточно, необходимы решительные действия.

Об этом Климкин заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте организации.

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Министр напомнил, что уже пятый год подряд в повестке дня заседания Совета министров ОБСЕ главной темой является российское дестабилизирующее поведение, которое, по его словам, "является главной угрозой европейской безопасности".

«В этом году Россия не отступила, но расширила свои действия на Азовское море, Черное море и Керченский пролив», - констатировал Климкин.

Он напомнил, что 25 ноября Россия сознательно применила военную силу против трех украинских судов в международных водах и захватила 24 украинских моряков, которые теперь являются военнопленными.

Климкин добавил, что представителей Международного комитета Красного Креста и Украины не допустили к пленным украинским морякам.

"Вместе мы должны решительно требовать от России немедленно освободить их вернуть в Украину", - заявил Климкин.

"Необходимо срочно дать оперативный и консолидированный международный ответ на этот акт агрессии. Деклараций недостаточно, должны быть действия", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".