Признали себя подданными Путина: эксперт объяснил, что больше всего ударило по авторитету УПЦ МП

Политолог оценил влияние Владимира Путина на РПЦ, а следовательно - и на УПЦ МП.

Больше всего к подрыву Украинской православной церкви Московского патриархата приложил руку патриарх Российской православной церкви Кирилл.

Такое мнение на телеканале "Прямой" политолог Сергей Таран.

Читайте такжеВ УПЦ КП ответили на сообщения СМИ о походе Филарета на "выборы" предстоятеля поместной церкви

"Мне кажется, что человек, который больше всего приобщился к уничтожению православия в Украине, был человек, который выступал на последнем сборе в Москве, когда там праздновали очередную годовщину крещения Руси. И вот когда глава Русской православной церкви Гундяев собрал людей, чтобы отпраздновать, так сказать, это событие, то первым, кто выступал на этом событии, был президент РФ Путин. Это был первый человек, который начал речь на этом собрании церкви, которая "отделена от государства".

И почему вас не волнует, что те люди, которые называются священниками Русской православной церкви, Московского патриархата, называют себя подданными именно тех людей, которые считают себя, в свою очередь, подданными президента РФ Путина. Большей дискредитации украинского православия, чем от таких вот людей, которые признают то, что они подданные Путина и Гундяева, я себе представить не могу", - заявил эксперт.