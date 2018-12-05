В УПЦ МП отказались от участия в Объединительном соборе

На Объединительном соборе изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию украинской автокефальной церкви, который состоится 15 декабря.

Об этом сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ, архиепископ Климент, передает "Обозреватель".

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"Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь (МП) не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам", - сказал архиепископ.

Как сообщалось, Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, который утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви. Избранному предстоятелю будет вручен Томос об автокефалии.