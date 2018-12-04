Шахов призывает привлечь к ответственности виновных в блокировании продажи билетов

“Наш край” требует от «Укрзализныци» немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период.

Об этом заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

Он назвал блокирование предварительной продажи билетов беспрецедентным произволом чиновников.

“Сотни тысяч украинцев несколько недель ждут, когда чиновники от “Укразализныци” разблокируют систему предварительной продажи билетов. Люди отменяют планы на Новый год и Рождество, переносят отпуска, посещение родителей и родственников. “Наш край” требует от «Укрзализныци» немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период”, – сказал Сергей Шахов.

Партия “Наш край” считает, что руководство Министерства инфраструктуры и “Укрзализныци” следует уволить за неспособность организовать работу железной дороги.

Напомним, “Укрзализныця” сначала не продавала билеты на поезда, отправляющиеся с 9 декабря. Впоследствии – после 20 декабря. На многочисленные запросы и публикации в прессе в «Укрзализныце» дали ответ, что причина – в строительных работах и запуска рельсовых автобусов по маршруту “Киев – аэропорт “Борисполь”. Как известно, в конце года спрос на билеты растет из-за новогодне-рождественских выходных и каникул.