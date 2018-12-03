Луценко призвал прокуроров постепенно передавать дела в ГБР

По словам Луценко, до ноября следующего года прокуроры еще будут проводить следствие, а дальше - осуществлять процессуальное руководство по делам, которые будут переданы в ГБР.

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал прокуроров не затягивать с передачей дел в Государственное бюро расследований.

С соответствующим обращением Луценко выступил на оперативном совещании, в котором приняли участие заместители генпрокурора, руководители структурных подразделений Генпрокуратуры, а также прокуроры областей, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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Луценко, в частности, сообщил, что подписал приказ о создании управления организации процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных управлений ГБР, так называемые «кустовые» - Львов, Хмельницкий, Николаев, Мелитополь, Полтава, Краматорск, Киев.

«За вами во всех областях, неважно, это область кустовая, не кустовая - создание из числа бывших следователей процессуальных руководителей местных подразделений ГБР», - подчеркнул он, обращаясь к прокурорам областей.

Также Луценко отметил, что закон дает прокуратуре возможность до ноября следующего года проводить следствие. В то же время он призвал не затягивать и постепенно передавать дела в ГБР.

Генпрокурор разъяснил, что, поскольку Уголовный процессуальный кодекс не определяет способ передачи производств в ГБР, то при принятии соответствующих решений рациональным является применение положений ч. 5 ст. 36 Кодекса со ссылкой на Переходные положения. Во-вторых, добавил он, УПК не содержит запрета поручать другим органам досудебного расследования производства, подследственные ГБР.

Также он отметил, что законодателем исключено временное ограничение по расследованию таких производств, речь идет и о начатых до ноября.

Однако в Конституции закреплено, что прокуратура выполняет функцию следствия до начала функционирования органов, которым законом будут переданы соответствующие функции. «Сейчас эти органы сформированы, поэтому никаких коллизий в законодательстве нет, все достаточно понятно», - отметил Луценко.

«Следствия у прокуратуры до конца следующего года не будет, но это не значит, что следователи будут без работы, они получат ту же работу, но под названием процессуальный руководитель», - уточнил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, с 27 ноября Государственное бюро расследований начало расследовать уголовные производства.

По словам директора ГБР Романа Трубы, Бюро будет расследовать преступления, совершенные топ-чиновниками, правоохранителями, судьями, а также лицами, совершившими военные преступления.

Он подчеркнул, что следователи ГБР будут расследовать только те производства, которые сами откроют, не забирая у Генпрокуратуры дела против должностных лиц вышеупомянутых категорий.