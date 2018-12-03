Эксперт назвал истинную цель истерических заявлений Москвы об "оккупации Киева и Львова"

Эксперт-международник не расценивает подобные заявления как сигнал новой волны российской агрессии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова скандальными намеками об оккупации украинских городов пытается разжигать истерию внутри России, но серьезных угроз для Украины ее слова не несут.

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Такое мнение высказал эксперт по вопросам международных отношений Андрей Каракуц, комментируя громкие заявления МИД РФ, передает "Обозреватель".

"Это распространенное средство коммуникации российской дипломатии. Отброшены профессиональные стандарты, используется откровенный троллинг", — заявил эксперт.

Каракуц привел в пример другие выступления российского руководства.

"Мы видели очень истерическую речь Путина, где он рассказывал, что это якобы Украина уже давно напала на Россию. МИД также использует такие средства. Это направлено в первую очередь не на внешнюю публику, а на внутреннюю. Таким образом демонстрируется, что РФ — великая держава, которая может все, что угодно, может отвоевывать какие-то территории. Эта поддержка истерического состояния внутри российской аудитории призвана решать внутриполитические вопросы", — заявил он.

Международник сообщил, что не расценивает эти заявления как ожидания российской агрессии, поскольку "с 2014 года очень сильно все изменилось".