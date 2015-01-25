СНБО хочет применить в Украине санкции против России, которые ввели страны "Большой семерки" и ЕС
16:29, 25 января 2015Политика
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СНБО предлагает применить в Украине введенные против РФ санкции Евросоюза и G7.
REUTERS
Для усиления давления на Россию СНБО принял решение относительно обязательного применения на территории Украины санкций, введенных странами ЕС, Швейцарской конфедерацией, США и странами Большой Семерки по Российской Федерации и внесла предложения по их усилению.
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Об этом говорится в опубликованной на сайте СНБО информации.
Как сообщал УНИАН, 25 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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