СНБО хочет применить в Украине санкции против России, которые ввели страны "Большой семерки" и ЕС

16:29, 25 января 2015
Политика
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СНБО предлагает применить в Украине введенные против РФ санкции Евросоюза и G7.

REUTERS

Для усиления давления на Россию СНБО принял решение относительно обязательного применения на территории Украины санкций, введенных странами ЕС, Швейцарской конфедерацией, США и странами Большой Семерки по Российской Федерации и внесла предложения по их усилению.

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Об этом говорится в опубликованной на сайте СНБО информации.

Как сообщал УНИАН, 25 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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