Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему конфликта в Керченском проливе

По словам Пескова, 1 декабря на встрече с Меркель Путин "дал исчерпывающие объяснения по черноморскому пограничному инциденту".

Президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель нарисовал схему конфликта российских пограничников с украинскими военными в Черном море.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. По словам Пескова, 1 декабря на встрече с Меркель Путин «дал исчерпывающие объяснения по черноморскому пограничному инциденту», как и накануне на встрече с Макроном.

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"Схематично тоже продемонстрировал, такую схему он нарисовал действительно", - сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, Меркель попросила Путина освободить захваченных Россией украинских моряков, но, по словам Путина, этот вопрос будет решаться "судом".