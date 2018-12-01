Меркель попросила Путина освободить украинских моряков

По словам Путина, этот вопрос будет решаться "судом". В Кремле заявили, что вопрос о посредничестве со стороны западных стран не обсуждался и такое посредничество вряд ли возможно.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Буэнос-Айресе с президентом России Владимиром Путиным и провела с ним частную беседу.

Представитель канцлера Стефан Зайберт сообщил журналистам, что оба лидера говорили о конфликте в Сирии и напряжённости в отношениях между Россией и Украиной сообщает "Радио Свобода".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Меркель попросила Путина освободить захваченных Россией украинских моряков, но, по словам Путина, этот вопрос будет решаться "судом".

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По словам Пескова, вопрос о посредничестве со стороны западных стран в поисках решения нынешнего кризиса между Киевом и Москвой не обсуждался и такое посредничество вряд ли возможно.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Меркель призвала Путина к диалогу в связи с нападением российских военных на украинские суда в Керченском проливе. Глава немецкого правительства подчеркнула необходимость снижения напряженности в Азово-Черноморском регионе.