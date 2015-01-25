Совет ЕС может собраться на чрезвычайное заседание в связи с обострением ситуации в Украине

Вице-президент группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента, сопредседатель неформальной группы друзей Украины Пятрас Аушрявичюс заявляет (Литва), что уже в понедельник Комитет Европейского парламента по иностранным делам соберется для обсуждения ситуации в Украине. Приглашают Высокого представителя ЕС Фредерику Могерини с конкретными предложениями.

В понедельник-вторник может состояться чрезвычайное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Об этом Аушрявічюс рассказал в субботу телефону собственному корреспонденту УНИАН.

"Заседания комитета ЕП по вопросам иностранных дел состоится в понедельник. Я говорил по этому поводу со своими коллегами - мы находимся на постоянной связи. Украинцы должны понять, что то, что происходит, вызывает возмущение, и они не оставлены наедине. Нет, человеческая солидарность на их стороне, и мы ищем эффективные пути, чтобы выразить свою политическую солидарность конкретными действиями", - сказал он.

Кроме того, на заседание будет приглашена Могерини. "У нас есть планы, и мы будем делать все, чтобы Высокий представитель приняла участие в заседании и представила не только информацию, а конкретные предложения, потому что здесь надо не информировать, а действовать", - подчеркнул он.

Европейский политик также сообщил, что ему известно об обсуждении возможности провести в ближайшие дни чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Насколько мне известно, между отдельными министрами и Могерини ведутся переговоры по этому поводу, такая инициатива есть. Я надеюсь, что так и будет, потому что министры должны говорить о новых категорию санкций и новые политические решения, которые необходимы сейчас, а не завтра", - убежденных Аушрявичюс.