«Самопомич» требует открытого заседания парламента относительно введения военного положения

Открытое заседание парламента необходимо, потому что решение о введении военного положения касается прав и свобод каждого человека в Украине.

Фракция «Самопомич» в парламенте требует открытого заседания парламента относительно введения военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Решение о введения военного положения касается прав и свобод каждого человека в Украине. Поэтому фракция «Самопомич» в парламенте требует:

1. Указ президента о введении военного положения должен быть обнародован как можно скорее, в нем должны быть указаны причины введения военного положения, на территории которой он вводится и какие именно права и свободы людей будут ограничены;

2. Заседание Верховной Рады, где будет рассматриваться этот Указ, должно быть открытым. Для того, чтобы обсудить и объяснить людям, каким образом будет их касаться этот указ: какие именно права могут быть ограничены, на какой период и почему;

3. В дополнение к Указу о введении военного положения, Верховный Главнокомандующий обязан издать Указ о применении Вооруженных сил Украины.