Кабмин в среду примет постановление о создании Министерства по делам ветеранов

Процедура формирования данного ведомства может продолжаться до июня следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз на пресс-конференции.

«Наверное, все ожидают, что министерство заработает сразу после этой пресс-конференции и через 100 дней будет уже отчитываться о результатах. Формально так и будет, юридически - это длительная процедура, и она заключается в следующем: в эту среду будет принято постановление о создании Министерства по делам ветеранов, а также я надеюсь на то, что правительство примет постановление об утверждении комиссии по ликвидации Государственной службы по делам ветеранов», - сказала она.

Затем, по словам Фриз, нужно будет максимальное содействие для того, чтобы положение о Министерстве по делам ветеранов «нашло понимание профильных министерств и было принято без торможений».

«Потому что именно после того, как будет принято положение, оптимистично я могу сейчас сказать, что беру для себя две недели. Если за две недели не получится, то буду в «паблик» говорить, почему не получилось. Потому что именно после утверждения положения мы можем запускать конкурс на государственного секретаря», - пояснила Фриз.

Она уточнила, что конкурс на должность государственного секретаря продлится 45 дней.

«Соответственно, только после этого мы можем утверждать штатную структуру, бюджетное финансирование министерства, то есть - это январь. Далее процедура формирования самого министерства может продолжаться до июня, так как юридически министерство может считаться функциональным, когда у него есть комплектация на 30%», - отметила Фриз.

Первоочередной задачей, отметила она, является создание нормативной базы для деятельности министерства.

«В том числе и закон «О ветеранах и членах их семей». Я уверена, что совместно с проектным офисом реформ мы сможем через две недели уже начать общественное обсуждение его содержания. Кроме того, мы будем решать через широкое общественное обсуждение вопрос статуса участников боевых действий и добробатов, соответствие государственных гарантий потребностям ветеранов и верификацию данных при создании государственного реестра ветеранов. Мы будем настаивать на максимальном упрощении процедур для оформления тех или иных льгот. Кроме того, мы будем стоять на том, чтобы развитие общественного контроля при министерстве был максимальным», - добавила министр по делам ветеранов.

По ее словам, будет четыре направления деятельности министерства, по которым будут закреплены отдельные заместители министра: поддержка ветеранов, медицинское обеспечение, почтение памяти и сотрудничество с общественностью, стратегия.

«Отдельным блоком будет идти аналитика и введение ряда электронных сервисов, в частности платформы е-ветеран. Это платформа, которая будет базироваться на созданном едином государственном реестре ветеранов, который избавит от коррупционных рисков, с которыми сейчас сталкиваются ветераны ", - пояснила Фриз.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.

*** 27 февраля парламент принял постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров о создании Министерства по делам ветеранов - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны» (№ 7505). Согласно постановлению, правительство на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции должно было создать Министерство по делам ветеранов.

23 марта в правительстве заявили, что планируют в течение месяца создать данное ведомство.

6 сентября президент Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время правительство и Верховная Рада примут решение о создании Министерства по делам ветеранов.