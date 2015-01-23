Украине не время объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию - Генпрокурор

Об этом сегодня в прямом эфире радио Эра-FM сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

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“Я считаю, что еще полностью не использованы все дипломатические возможности. Вы понимаете, что такое общая военная мобилизация... Они (Российская Федерация) имеют сегодня самое современное оружие... Я уверен, что мы мирным путем решим этот вопрос, без объявления войны. Потому давайте возложим надежду на нашу дипломатию... будем надеяться, что решение об объявлении войны не будет принято, и все решится дипломатическим путем”, - сказал Ярема.