Украине не время объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию - Генпрокурор
01:08, 23 января 2015Политика
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Украине не время объявлять военное положение и общую мобилизацию из-за ситуации на востоке, поскольку не исчерпаны все дипломатические возможности для урегулирования ситуации.
Украине не время объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию, поскольку не исчерпаны все дипломатические возможности / Фото УНИАН
Об этом сегодня в прямом эфире радио Эра-FM сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.
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“Я считаю, что еще полностью не использованы все дипломатические возможности. Вы понимаете, что такое общая военная мобилизация... Они (Российская Федерация) имеют сегодня самое современное оружие... Я уверен, что мы мирным путем решим этот вопрос, без объявления войны. Потому давайте возложим надежду на нашу дипломатию... будем надеяться, что решение об объявлении войны не будет принято, и все решится дипломатическим путем”, - сказал Ярема.
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