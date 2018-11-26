Денисова поговорила с Москальковой о ситуации с захваченными в Керченском проливе украинскими моряками

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека требует от РФ оказать украинцам всю необходимую медицинскую помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поговорила со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о ситуации с захваченными в Керченском проливе украинскими моряками.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Только что переговорила с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она рассказала, что согласно информации, распространенной Центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России. Москалькова заверила, что направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить сколько граждан Украины сейчас удерживают, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь. Договорились, как только она получит эту информацию, немедленно мне сообщит", - написала украинский омбудсмен.

Кроме того, по словам Денисовой, она готовит официальные запросы председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также Уполномоченному РФ по правам человека Москальковой о получении официальной информации о числе задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении, а также с требованием оказать им всю необходимую медицинскую помощь.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

"При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал на сегодня, 26 ноября, в 16.00 внеочередное заседание парламента из-за агрессии РФ.