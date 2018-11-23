"Мне кредиты не нужны": Гройсман отреагировал на упреки насчет принятия Бюджета "для МВФ"

Государственный бюджет на 2019 год депутаты приняли в 6:00 утра.

После насыщенной "бюджетной ночи" в сессионный зал Верховной Рады, в отличие от многих депутатов, вернулся премьер-министр Владимир Гройсман.

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Руководитель Кабмина опроверг упреки о том, что истощил депутатов ради получения кредита Международного валютного фонда, говорится в сюжете ТСН.

По словам представителя "Батькивщины" Александры Кужель, Украина имела обязательства принять документ до 1 декабря, чтобы скорее получить очередной транш. "И им деньги нужны еще в этом году на субвенции, им нужны деньги от МВФ", - заявила она. Однако сам Гройсман с этим не согласен. "Когда я слышу, что будто мы бюджет для МВФ принимали – мне кредиты не нужны, у нас экономика начала расти. Но нужно возвращать то, что взяли три, пять, десять лет назад", - пояснил премьер.

Государственный бюджет на 2019 год депутаты приняли в 6:00 утра, а уже в 10:00 собрались снова на утреннее заседание – правда, это смогли не все. Большинство решило вместо дремать в сессионном зале отсыпаться дома, а в Раде корреспонденты насчитали едва четыре десятка народных избранников, тогда как для начала работы необходимо не менее 226. Некоторые фракции прислали своих представителей, чтобы те просто расставили депутатские карточки в пульты для голосования.