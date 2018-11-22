Россия как страна-агрессор не может ветировать вступление Украины в ЕС и НАТО - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на вступление Украины ни в НАТО, ни в Европейский Союз.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время заседания Верховной Рады, которая рассматривает проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.
«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз», - сказал президент.
Порошенко подчеркнул, что это суверенное право Украины как страны, «которая уверенно идет своим путем».
«Спрашивать разрешения мы ни у кого не будем», - заверил президент.