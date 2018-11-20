В Раде требуют от СБУ расследовать деятельность Медведчука и финансирование пророссийских СМИ

Бурбак призвал силовые и контролирующие органы как можно быстрее реализовать решение парламента относительно этих филиалов российского телевидения в Украине.

СБУ должна провести официальное расследование относительно деятельности Медведчука и предоставить обществу полную информацию об этом "кремлевском агенте" в Украине.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Служба безопасности Украины должна наконец провести официальное расследование относительно Медведчука и предоставить обществу полную информацию о деятельности этого кремлевского агента в Украине. Вокруг него концентрируются силы антиукраинского и промосковского реванша. Медведчук целенаправленно, последовательно борется против украинской государственности во всех своих политических проектах, на всех должностях", - подчеркнул руководитель фракции.

"СБУ и другие правоохранительные. – Ред.) органы так же должны раскрыть источники финансирования пропутинских СМИ, которые открыто работают на капитуляцию перед Россией, прикрываются свободой слова, чтобы распространять ложь. Телеканалы NewsOne, 112-й и несколько других давно связывают с Медведчуком", - подчеркнул руководитель фракции.

Он призвал силовые и контролирующие органы как можно быстрее реализовать решение парламента относительно этих "филиалов российского телевидения" в Украине.