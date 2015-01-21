Американское оружие может остудить "горячие головы" в Кремле - дипломаты

Так дипломаты из благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» прокомментировали нынешнее обращение к нации Президента США Барака Обамы.

Во вторник, 20 января, в девять часов вечера по вашингтонскому времени президент США Барак Обама выступил перед обеими палатами Конгресса США со своим предпоследним обращением к нации на этой должности.

Касаясь ситуации вокруг Украины, президент подчеркнул, что в противостоянии российской агрессии Америка действует взвешенно и имеет поддержку со стороны союзников, тогда как Россия оказалась в международной изоляции и с экономикой в тяжелом кризисе.

Читайте такжеЭкономика США растет с наибольшей скоростью за последние 15 лет - Обама"Вряд ли отыщут российские горе-аналитики в этой речи американского президента хотя бы намек на так называемую «взаимную заинтересованность Москвы и Вашингтона» в решении актуальных международных проблем. Ведь сегодня в мире ни для кого не является секретом, что несмотря на возможность отдельных ситуативных договоренностей, кремлевский глава уже потерял такое важное в международном мире реноме ответственного государственного деятеля и своими авантюрами фактически загнал Россию в геополитический тупик", - говорится в сообщении фонда.

По мнению «Майдана иностранных дел», Украине следует уделять приоритетное внимание вопросам повышения доверия и дальнейшего значительного углубления отношений с Соединенными Штатами.

"В интересах Украины значительно усилить работу со всеми ветвями власти США с целью развития взаимодействия на всех направлениях, прежде всего на военном и военно-техническом сотрудничестве, в частности о поставках американского вооружения смертельного поражения, само даже наличие которого на территории нашего государства, может остудить некоторые «горячие головы» в Кремле", - заявили дипломаты.