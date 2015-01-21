​Волонтер: из донецкого аэропорта эвакуированы 22 раненых бойца

Об этом сообщила волонтер Татьяна Рычкова на своей странице в соцсети.

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"Сегодня из АП забрали 22 человека. Остальных раненных заберут любыми силами. Пленных вчера 4. Мы своих не бросаем!", - написала волонтер.

Как сообщал УНИАН, вчера советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в донецком аэропорту боевики взяли в плен восьмерых бойцов АТО.