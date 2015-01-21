Семенченко: в Желобке замечены около 400 российских военных

Об этом сообщил народный депутат и командир "Донбасса" Семен Семенченко в эфире канала "112 Украина".

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"По 29-му блокпосту всю ночь продолжалась работа вражеской артиллерии. Сейчас наблюдается небольшое затишье. Всю ночь наблюдалось перемещение колон вражеской артиллерии в район недалеко от 29-го блокпоста. Порядка 800 м оттуда ‒ населенный пункт Желобок, где по проверенным данным, были замечены не менее 400 российских кадровых военнослужащих. Это сообщили местные жители и разведка",‒ отметил Семен Семенченко.

"В настоящий момент ВСУ, батальон "Донбасс", Национальная гвардия заняли хорошо эшелонированную оборону, есть резервы. Существуют, конечно же, проблемы, о них проинформировано руководство Минобороны и руководство Национальной гвардии, проблемы решаются",‒ подытожил командир "Донбасса" .