СБУ нейтрализовала информаторскую сеть боевиков
Служба безопасности Украины во взаимодействии с МВД и Генеральной прокуратурой осуществляет широкомасштабные контртеррористические мероприятия в зоне проведения антитеррористической операции, а также прилегающих к ней административных территориях, прежде всего в Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранительными органами осуществляется комплекс упреждающих и профилактических мероприятий.
Как отмечено в сообщении, сейчас в Харькове продолжается работа созданного силовиками штаба по расследованию теракта возле Московского районного суда, осуществляются активные оперативные мероприятия.
"В ходе спецоперации в течение 19 - 20 января контрразведка СБУ разоблачила и нейтрализовала информаторскую сеть террористов "ДНР". Задержаны семь информаторов, которые передавали боевикам данные о точном месте расположения личного состава и военной техники сил АТО", - сообщили в СБУ.
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Также указано, что нейтрализация преступной деятельности информаторов и корректировщиков огня позволила предотвратить значительные потери среди военнослужащих и мирного населения, не допустить уничтожения военной техники и объектов инфраструктуры.
СБУ продолжает активные действия по нейтрализации преступных информаторских сетей террористов.