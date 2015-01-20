СБУ нейтрализовала информаторскую сеть боевиков

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранительными органами осуществляется комплекс упреждающих и профилактических мероприятий.

Как отмечено в сообщении, сейчас в Харькове продолжается работа созданного силовиками штаба по расследованию теракта возле Московского районного суда, осуществляются активные оперативные мероприятия.

"В ходе спецоперации в течение 19 - 20 января контрразведка СБУ разоблачила и нейтрализовала информаторскую сеть террористов "ДНР". Задержаны семь информаторов, которые передавали боевикам данные о точном месте расположения личного состава и военной техники сил АТО", - сообщили в СБУ.

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Также указано, что нейтрализация преступной деятельности информаторов и корректировщиков огня позволила предотвратить значительные потери среди военнослужащих и мирного населения, не допустить уничтожения военной техники и объектов инфраструктуры.

СБУ продолжает активные действия по нейтрализации преступных информаторских сетей террористов.