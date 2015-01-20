Украина и Польша начинают работать над стратегическими проектами - польский эксперт

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал аналитик польского Института международных дел (PISM) Евгений Воробьев.

"Визит Эвы Копач в Украину я оцениваю очень положительно. Кроме ожидаемых достижений в гуманитарной сфере (переселение украинцев польского происхождения из Донбасса и 450 программ обмена студентами по польскому Эразмусу), появились экономические инициативы стратегического значения, которые до сих пор редко выходили в медийную плоскость", - отметил эксперт.

Он назвал важнейшим проектом план строительства интерконнектора для поставок газа через Польшу в Украину.

"С экономической точки зрения, реализация этого проекта позволила бы Украине покрывать более трети своих импортных потребностей в газе (при нынешних объемах потребления) через доступ к глобальным поставщикам (например, Катару), а Польша получила бы дополнительный рынок сбыта, чтобы быстрее окупить инвестиционный проект", - сказал Воробьев.

Читайте такжеПольша назначит правительственного уполномоченного по поддержке реформ в УкраинеПо его словам, в политическом контексте эта договоренность свидетельствует о том, что Польша и Украина пытаются в своем сотрудничестве выйти за пределы краткосрочных вызовов и работать над стратегическими проектами.

"Этого долгосрочного, стратегического измерения очень не хватало украинско-польским отношениям последние 5 лет. Визит Копач дает надежду, что это начнет постепенно меняться", - сказал Воробьев.

Как сообщал УНИАН, 19 января назначенная на должность главы правительства Польши в октябре 2014 года Копач посетила с однодневным визитом Украину. Это был первый визит польского премьера в Украину за последние 3,5 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что технико-экономическое обоснование строительства нового газопровода между Польшей и Украиной, которым можно поставлять 10 млрд кубометров газа ежегодно, планируется подготовить к лету 2015 года.