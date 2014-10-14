Боевики заявляют, что их главарь Губарев пришел в себя после покушения

02:15, 14 октября 2014
Общество
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Главарь так называемой "Новороссии" Павел Губарев пришел в себя после совершенного на него покушения.

Губарев, народный губернатор, Донбасс

Об этом сообщается в Твиттере террористической ДНР.

Как сообщила в Фейсбук жена бывшего "народного губернатора" Донецкой области, Губареву оказана медицинская помощь на территории РФ.

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"Павел жив, огнестрельных ранений нет, переломов и повреждений жизненно важных органов нет. В сознание не приходил. По словам специалистов, предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма", - написала Екатерина Губарева.

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