Боевики заявляют, что их главарь Губарев пришел в себя после покушения
02:15, 14 октября 2014Общество
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Главарь так называемой "Новороссии" Павел Губарев пришел в себя после совершенного на него покушения.
В ДНР сообщили, что Губарев пришел в себя
Об этом сообщается в Твиттере террористической ДНР.
Срочно Павел #Губарев пришел в сознание после покушения
- ДНР Новороссия (@press_dnr) 13 Октябрь 2014
Как сообщила в Фейсбук жена бывшего "народного губернатора" Донецкой области, Губареву оказана медицинская помощь на территории РФ.
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"Павел жив, огнестрельных ранений нет, переломов и повреждений жизненно важных органов нет. В сознание не приходил. По словам специалистов, предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма", - написала Екатерина Губарева.
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