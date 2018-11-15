«Николаевщина - новаторской регион» - Алексей Савченко на IV Николаевском экономическом форуме

О развитии инфраструктуры Николаевской области, основные проблемы отрасли, пути их решения, улучшение инвестиционного климата говорили участники IV Николаевского экономического форума, который проходил 15 ноября в Николаеве по поддержки Николаевской облгосадминистрации.

В работе форума приняли участие председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, народные депутаты Украины, депутаты областного и местного совета, руководители районов и объединенных территориальных общин, представитель бизнеса.

Алексей Савченко обратил внимание участников Форума на значительный прогресс, которого достигла Николаевская область за последние два года. Он заметит, что это результат использование тех возможностей, которые появились благодаря инициативам Президента Украины Петра Порошенка и поддержки со стороны центральных органов власти.

Глава области также отметим, что Николаевская область имеет большое количество программ и наработок, аналогов которым нет в Украине и отметил вклад, который делают соответствующие руководители и предприниматели в развитие региона.

«Николаевская область - новаторская область. Наши программы были скопированы другими областями Украины. Я благодарю всех присутствующих в зале за активную позицию, что не стоите в стороне в тяжелые для страны времена, а несмотря на всю критику берете на себя ответственность и создаете рабочие места, инвестиционные проекты, поддерживает социальное направление », - сказал Алексей Савченко.

По словам председателя облгосадминистрации дальнейшее развитие области зависит, прежде всего, от тех усилий, которые приложат представитель власти всех уровней, в направлении к общей цели - сделать Николаевщину еще более инвестиционно привлекательным регионом, что открывает новые мощные возможности для частного бизнеса, создание рабочих мест, повышение существующее заработных плат.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратил внимание участников Форума на необходимость совместить усилия для достижения большего результата.

«Сегодня, обговаривая инфраструктурные вопросы, мы должны прийти к четкому плану действий на этот и следующий год: Какие именно дороги, как именно мы развиваем авиацию, какие вызовы стоят перед железной дорогой, что мы делаем с портами. Это должен быть единый голос Министерства инфраструктуры, общины области, облгосадминистрации, экспертов. Только тогда мы будем иметь результат. Область имеет полную поддержку со стороны Президента Украины и мою личную. Однако вы должны быть едиными Внутри », - сказал он.

Среди вопросам, что обговаривались во время работы Форума: развитие дорожной, железнодорожной, авиационной инфраструктуры, развитие морехозяйственного комплекса.