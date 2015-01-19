Томенко назвал, кому может быть выгодно затягивание расследования смерти Гонгадзе
Народный депутат Николай Томенко считает, что расследование дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе должно быть доведено до конца, чтобы наказать заказчиков преступления.
Об этом Томенко рассказал в интервью Обозревателю.
"Во время президентства Януковича было понятно, что был какой-то замысел использовать это дело или в интересах влияния на бизнес или медиа Пинчука, либо для влияния на позицию Кучмы или Литвина. Я чувствовал, как это нагнеталось в Раде, в предыдущем созыве. Потом в какой-то момент был дан отбой, и стало понятно, что дело сворачивается. Очевидно, какие-то были договоренности, что дело консервируется, и Пукач будет последним, кто подпадает под рассмотрение в суде", - сказал Томенко.
Читайте такжеПукач настаивает на причастности Кучмы и Литвина к убийству ГонгадзеПо его мнению, нельзя, находясь в оппозиции, требовать расследовать это дело в открытом режиме и довести его до конца, а потом прийти к власти и "просто забыть о нем".
"Что происходит сегодня - трудно сказать. Возможно, те депутаты, политики, которые лоббируют и поддерживают Пинчука (из разных фракций), активно убеждают президента, что не надо возбуждать это дело. Или те люди, которые считают, что медиа-ресурсы тех, кто поддерживает Кучму и его связи с Россией, сегодня полезны для власти. Или те, кто считают, что не нужно рассматривать это дело в контексте фигурирования в нем Литвина, потому что его депутатов можно использовать для принятия тех или иных решений. Возможно, есть какие-то другие причины", - заявил нардеп.
"Думать, что это дело отошло, забыто - это ошибка нынешней власти. Я оптимист, и после заявлений глав ГПУ и СБУ надеюсь, что этот процесс таки будет открытым, и мы услышим, что же в действительности состоялось в истории с этим убийством", - сказал он.