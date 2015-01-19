Томенко назвал, кому может быть выгодно затягивание расследования смерти Гонгадзе

Об этом Томенко рассказал в интервью Обозревателю.

"Во время президентства Януковича было понятно, что был какой-то замысел использовать это дело или в интересах влияния на бизнес или медиа Пинчука, либо для влияния на позицию Кучмы или Литвина. Я чувствовал, как это нагнеталось в Раде, в предыдущем созыве. Потом в какой-то момент был дан отбой, и стало понятно, что дело сворачивается. Очевидно, какие-то были договоренности, что дело консервируется, и Пукач будет последним, кто подпадает под рассмотрение в суде", - сказал Томенко.

Читайте такжеПукач настаивает на причастности Кучмы и Литвина к убийству ГонгадзеПо его мнению, нельзя, находясь в оппозиции, требовать расследовать это дело в открытом режиме и довести его до конца, а потом прийти к власти и "просто забыть о нем".

"Что происходит сегодня - трудно сказать. Возможно, те депутаты, политики, которые лоббируют и поддерживают Пинчука (из разных фракций), активно убеждают президента, что не надо возбуждать это дело. Или те люди, которые считают, что медиа-ресурсы тех, кто поддерживает Кучму и его связи с Россией, сегодня полезны для власти. Или те, кто считают, что не нужно рассматривать это дело в контексте фигурирования в нем Литвина, потому что его депутатов можно использовать для принятия тех или иных решений. Возможно, есть какие-то другие причины", - заявил нардеп.

"Думать, что это дело отошло, забыто - это ошибка нынешней власти. Я оптимист, и после заявлений глав ГПУ и СБУ надеюсь, что этот процесс таки будет открытым, и мы услышим, что же в действительности состоялось в истории с этим убийством", - сказал он.