США отложили санкции в отношении одного российского олигарха

Перенесли этот срок до 7 января 2019 года.

Министерство финансов США отложило санкции против приближенного к Путину олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сначала Минфин США дал российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях.

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Теперь же заявили, что перенесли этот срок до 7 января 2019 года. В Минфине отметили, что это решение продолжает для американских инвесторов срок закрытия контрактов и операций с акциями российских компаний, попавших под американские санкции.

8 ноября США расширили санкции против России за ее агрессию в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий из РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции коснутся тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.