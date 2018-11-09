В СБУ не исключают провокаций российско-террористических войск во время фейковых выборов на Донбассе

В то же время председатель СБУ не прогнозирует активизации вооруженного противостояния на Донбассе в ближайшее время.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает провокаций российско-террористических войск во время фейковых выборов на Донбассе для дискредитации Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается активизации военного компонента или вооруженного противостояния на Донбассе, то я думаю, что в ближайшее время, в крайнем случае, на время проведение так называемых фейковых выборов, не будет, за исключением, возможных провокаций со стороны российско-террористических войск, которые они затем смогут или захотят показать как атаки со стороны украинских военных», - заявил он.

«Мы общались и с руководством Генштаба ВСУ и Нацгвардии - конечно, мы соблюдаем Минские договоренности, никаких атакующих действий украинские войска совершать не будут», - добавил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых« депутатов парламентов».

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В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.