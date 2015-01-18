В ОБСЕ сказали, откуда обстреляли автобус под Волновахой

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели провели комплексное обследование территории, где произошел теракт, сосредоточив внимание на пяти воронках от взрывов снярядов. По оценке наблюдателей, все воронки - следствие взрыва снярядов ракет, выпущенных с северного- северо-восточного направления", - говорится в сообщении, пишет Украинская правда.

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Заданное направление указывает на территорию Донецкой области, оккупированной боевиками.

Как известно, 13 января днем под обстрел боевиков у села Бугас под Волновахой попала маршрутка. Погибли 12 человек.

Расследование преступления находится на контроле Донецкой областной прокуратуры, квалифицируется по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В СММ ОБСЕ сообщили, что расследованием трагедии заниматься рабочая группа в составе военных Украины и РФ, а также представителя "ДНР".

15 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела аэроразведку над местом расстрела пассажирского автобуса под Волновахой Донецкой области.