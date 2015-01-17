Чалый обсудил с американскими экспертами формирование оптимальной модели безопасности для Украины

Об этом шла речь на встрече Валерия Чалого с делегацией Атлантического Совета - директором евразийского центра, бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом, членами наблюдательного совета, генералом Чарльзом Уолдом и Дженом Лоделом и старшим научным сотрудником Института Брукингса, бывшим послом США в Украине Стивеном Пайфером.

Читайте такжеКэмерон: Британия и США продолжат давить на РФКак сообщает пресс-служба главы государства, Валерий Чалый поблагодарил США за поддержку Украины в борьбе за территориальную целостность государства. «Мы чувствуем поддержку Соединенных Штатов и трансатлантическую солидарность с Украиной», – сказал он.

В свою очередь Джон Хербст отметил, что Украина сегодня находится на передовой борьбы с одною из самых серьезных угроз евроатлантической безопасности, и, если агрессия не будет остановлена в Украине, она имеет все шансы распространиться дальше.

Стороны также обсудили формирование наиболее оптимальной модели безопасности для Украины. По убеждению Валерия Чалого, наиболее эффективным сегодня инструментом является реформирование Вооруженных Сил Украины путем налаживания их взаимосовместимости и достижения стандартов стран НАТО.

Собеседники отметили важность увеличения финансовой помощи Украине для стабилизации ее экономики и поддержки плана реформ украинской власти.

По результатам визита в Украину делегация американских экспертов подготовит специальный доклад, который, в частности, будет представлен во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоится 6-8 февраля этого года.