Сегодня Рада рассмотрит вопросы относительно растаможки "евроблях" (трансляция)

Рада также планирует направить на заключение Конституционного суда вопрос о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует включить в повестку дня сессии и направить на заключение Конституционного суда два законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшней повесткой дня также предусмотрено рассмотреть законопроект о прилегающей зоне Украины, а также законопроект, касающийся возобновления деятельности "Чорноморнафтогаза".

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Также сегодня предлагается включить в повестку дня и принимать решения об изменениях в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов.

Среди прочего, сегодня во втором чтении будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых транспортных средств. Также депутаты рассмотрят изменения в Таможенный кодекс относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Сегодня также будет рассматриваться ратификация меморандума, касающегося получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза на сумму до 1 млрд евро.