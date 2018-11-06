Антикоррупционное бюро завершило расследование дела Омеляна

Сегодня стороне защиты предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о завершении досудебного расследования по фактам его возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«6 ноября стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015 году на должности заместителя министра инфраструктуры Украины чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

«Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на то время составляла 4 230 500 грн», - отметили в антикоррупционном ведомстве.

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Также детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. «В е-декларации за 2015 год стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 – более 8,024 млн грн», - выяснили в НАБУ.

Вместе с тем, в антикоррупционном ведомстве заявили, что в декларации за оба года чиновник «умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он является, и который находился в его владении и пользовании».

«Не отображены в электронной декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком», - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что расследование приведенных фактов детективы осуществляли с мая 2017 года. 13 сентября 2018 года министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.