"Киборг": боевики пустили газ в здании донецкого аэропорта
13:17, 16 января 2015Политика
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Боевики "ДНР" пустили газ в новом терминале аэропорта Донецка.
В донецком аэропорту боевики пустили газ / Украинская правда
Об этом ТСН.uа сообщил один из "киборгов" 93-й бригады вооруженных сил. По его словам, военные продолжают удерживать свои позиции. "Пустили газ. Стоим", - сообщил он.
Какой именно вид газа, пока неизвестно.
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Как известно, сегодня утром боевики продолжают штурм аэропорта. Среди защитников есть раненые.
Напомним, штурм аэропорта длится с 13 января. Боевики уничтожили диспетчерскую вышку до третьего этажа. При этом глава государства сообщил, что в зону АТО отправляются дополнительные подразделения для обороны аэропорта.
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