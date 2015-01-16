"Киборг": боевики пустили газ в здании донецкого аэропорта

Об этом ТСН.uа сообщил один из "киборгов" 93-й бригады вооруженных сил. По его словам, военные продолжают удерживать свои позиции. "Пустили газ. Стоим", - сообщил он.

Какой именно вид газа, пока неизвестно.

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Как известно, сегодня утром боевики продолжают штурм аэропорта. Среди защитников есть раненые.

Напомним, штурм аэропорта длится с 13 января. Боевики уничтожили диспетчерскую вышку до третьего этажа. При этом глава государства сообщил, что в зону АТО отправляются дополнительные подразделения для обороны аэропорта.