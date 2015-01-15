Для защиты донецкого аэропорта подтягиваются резервы
19:05, 15 января 2015Политика
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Для защиты донецкого аэропорта подтягивают помощь.
Для защиты донецкого аэропорта подтягиваются резервы / facebook.com/sergei.loiko
Об этом в соцсети сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков. «Аэропорт мы не "сливаем", не "сдаем". Ошибки в организации обороны уже вскрылись, но они будут исправлены. В аэропорт несколько часов назад пошли резервы, подтягиваются и еще», - написал Юрий Бирюков.
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Как сообщал УНИАН, по последним данным главного редактора издания «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, «киборги» в новом терминале донецкого аэропорта предприняли контратаку и отбросили штурмовые группы противника. Также он сообщил, что сегодня, защищая Донецкий аэропорт, погибли двое «киборгов», семеро бойцов получили ранения.
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