Встречу в "нормандском формате" в Астане планируют провести в конце января

Встреча президентов Украины, Франции и России, а также канцлера Германии может состояться в Астане в конце января.

Об этом по результатам телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сообщает официальный сайт Назарбаева.

«В ходе беседы было отмечено, что встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции в Астане предполагается провести в конце января», - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили текущую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

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Порошенко подтвердил свою приверженность проведению встречи на высшем уровне в Астане. Он также сообщил, что в ближайшее время состоятся встречи глав министерств иностранных дел «нормандской четверки» и контактной группы по кризису в восточной Украине, где будет вырабатываться проект документа для обсуждения в казахстанской столице.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Астане планировалось встреча президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, на которой планировалось обсудить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Встреча была перенесена.

Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ после последней своей встречи в Берлине 12 января в совместном заявлении отметили, что встреча в Астане возможна только после полного выполнения Минских договоренностей.