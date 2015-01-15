Количество обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков выросло втрое - Яценюк

Об этом он сказал во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров.

Яценюк подчеркнул важность визита президента ПАСЕ, ведь он проходит в очень сложное для Украины время, в частности из-за обострения ситуации в восточной Украине. «Втрое выросло количество обстрелов со стороны возглавляемых Россией террористов», - сказал Яценюк.

Он напомнил о трагедии, произошедшей несколько дней назад под Волновахой, в результате которой погибли 13 мирных жителей.

«Россия слаба, но хочет показать всему миру, что она до сих пор сильная, используя свою артиллерию и своих террористов», – сказал премьер-министр.

Читайте такжеБоевики за сутки 129 раз обстреляли позиции сил АТО Он подчеркнул, что Украина чрезвычайно обеспокоена этой эскалацией, а ключевой инструмент для выхода из ситуации – Минские договоренности – не выполняются Россией.

«Единственный ответ, который мы можем дать и возглавляемым Россией террористам, и террористам, совершившим ужасное преступление в Париже, – это единство. Единство и сила», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО на границе с Украиной размещено около 52 тысяч российских войск.