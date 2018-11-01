Украина должна усилить свои санкции в ответ на российские – Парубий

Председатель Верховной Рады прокомментировал российские санкции против Украины.

Фигурант российского санкционного списка, глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал опубликованный 1 ноября список «свидетельством некомпетентности и бессилия путинского режима».

«Убежден, что Украина должна ужесточить санкции как на российский бизнес в Украине, так и на тех, кто, прикидываясь украинцами, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы. Это особенно актуально в преддверии президентских и парламентских выборов в Украине, на которые Россия будет пытаться влиять и деньгами, и контролируемыми телеканалами», – написал Парубий в сети Facebook.

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Народные депутаты, члены правительства, другие представители украинской политики – всего 322 граждан Украины и 68 украинских предприятий оказались в санкционном списке, утвержденном российским правительством.

Среди тех, кто попал в перечень, есть сын украинского президента Алексей Порошенко, но нет самого Петра Порошенко. Внесение в российский список санкций президента Украины было бы чрезмерным шагом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении экономических санкций против Украины. Тогда он поручил правительству подготовить перечень физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, и определить, в чем они будут заключаться.

23 октября Дмитрий Медведев заявил, что санкции будут предусматривать блокирование активов, запрет на выведение капиталов и поставки ряда товаров, а также запрет на ввоз в Россию определенных товаров украинского происхождения.