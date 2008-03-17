Немыря считает, что Россия не повлияет на решение НАТО относительно Украины

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что позиция России не повлияет на решение стран НАТО относительно присоединения Украины к Плану действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе.

Такое мнение он выразил в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

«Позиция лидеров стран НАТО и НАТО как организации была и остается последовательной: ни одна страна не может иметь права вето де-юре и де-факто на демократический выбор любой другой страны в отношении желания присоединиться к Альянсу. В данном случае, это правило относится и к Российской Федерации», - сказал украинский вице-премьер.

«Я не вижу причин, которые бы побудили страны НАТО изменить этот принцип», - добавил Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК подписали совместное письмо к руководству НАТО, в котором выразили желание Украины присоединиться к ПДЧ. Вопрос о присоединении Украины к ПДЧ должен быть рассмотрен на Бухарестском саммите НАТО в начале апреля.

15 марта польская «Газета Выборча» сообщила о готовности России помочь странам НАТО в обмен на отказ Украине и Грузии в присоединении к ПДЧ.