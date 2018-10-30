Известная украинская певица заявила, что идет в политику

Недавно Приходько заявила об уходе со сцены, а теперь говорит о "походе" в политику.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно заявила, что уходит со сцены, решила пойти в политику.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По словам артистки, она решила присоединиться к "Батькивщине" и команде Юлии Тимошенко.

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"Достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались со мной и предлагали сотрудничество. Но я сделала свой осознанный выбор, и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко", - говорится в сообщении Приходько.

"Я надеюсь на вашу поддержку и в будущем, и верю, что если мне доверят стать народным депутатом Украины, то вместе со всеми вами и нашей командой мы сможем изменить Украину так, что станем не только географическим центром Европы, но и центром новой европейского жизни", - добавила она.

Напомним, 16 октября украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. "Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда у него почти нет поддержки и его вынуждают стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать самой себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", - заявила она.