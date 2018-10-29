Документ позволит более эффективно сотрудничать украинским правоохранительным органам и обеспечить исполнение судебных решений.

Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.

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Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

"Подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать нашим правоохранительным органам и обеспечить исполнение судебных решений: Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам", - добавил Петренко.

По словам министра, это произошло во время его пребывания в Казахстане на встрече с генеральным прокурором Казахстана Кайратом Кожамжаровым.

"Последние дни октября работаю в Казахстане. Визит начал со встречи с генеральным грокурором Республики Казахстан Кайратом Кожамжаровым. Обсудили широкий круг вопросов по реформированию прокуратуры и пенитенциарной системы, запуску и деятельности антикоррупционных органов", - заявил он.