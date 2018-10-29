В «Видродженни» призвали различные политсилы объединиться для борьбы с «коммунальным террором»

Партия «Видродження» предлагает создать в парламенте депутатское объединение «Остановим коммунальный террор!» с целью недопущения дальнейшего повышения цен на газ в Украине.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Видродження» Владимир Пилипенко.

«Еще летом мы предупреждали о том, что нынешняя тарифная политика власти лишена всякой логики, ее можно назвать коммунальным террором в отношении населения страны. Это фактически грабеж граждан! К сожалению, с тех пор ситуация только ухудшилась. Ни одна политическая сила самостоятельно не в состоянии защитить украинцев от этого коммунального террора. Здесь не помогут акции протеста, которые сейчас начали организовать различные политические силы, – нужны совместные действия в парламенте, которые бы на законодательном уровне остановили эту вакханалию с тарифами», – заявил Владимир Пилипенко.

Он добавил, что именно для эффективной борьбы за уровень тарифов, посильный для украинцев, партия «Видродження» призывает к объединению усилий всего депутатского корпуса.

«Мы предлагаем всем партиям, которые декларируют свое несогласие с тарифной политикой, объединить усилия, сформировать депутатское объединение и разработать четкий план совместных действий. Уверен, если партии хотят не просто пиариться на этой теме, а реально защитить людей от коммунального террора, они поддержат нашу инициативу. Хочу подчеркнуть, что времени для этого на самом деле не так много, ведь страну ожидает еще более радикальное повышение тарифов – на 40%, как того требует МВФ. Поэтому чрезвычайно важно отбросить все разногласия между политиками и начать действовать, действовать уже сейчас», – призвал председатель Политсовета партии «Видродження».