Боевики понесли потери в бою у донецкого аэропорта, взяты в плен два "кадыровца" – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

По данным эксперта, возросло количество обстрелов и попыток штурма позиций украинских войск.

Читайте такжеОпубликовано видео обстрела Донецкого аэропортаПри этом, наиболее сложная ситуация отмечается в районе аэропорта в Донецке, Авдеевки, Горловки, Дебальцево, в полосе Николаевка-Гранитное, на приморском направлении, в районе Станицы Луганской.

"В ходе боя в районе аэропорта в Донецке одна из штурмовых групп российско-террористических войск попала под фланговый кинжальный огонь подразделений украинских войск, понеся потери", - написал Тымчук. Он также добавил, что силовики захватили в плен двух "кадыровцев" - сотрудников МВД Чечни.