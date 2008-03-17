Добкин свое тайное сделал явным

Мэр Харькова Михаил Добкин, осенью прошлого года по итогам проверки СБУ лишенный доступа к документам, составляющим государственную тайну, через суд требует признать упомянутую проверку неправомочной и вернуть ему доступ к секретной информации.

В пятницу состоялось первое заседание окружного административного суда Харькова по иску харьковского мэра Михаила Добкина к областному управлению СБУ о якобы незаконном лишении его доступа к государственной тайне, пишет "Коммерсантъ-Украина". По словам представителя господина Добкина Марины Стоматиной, истец требует признать действия СБУ, проводившей проверку Харьковского горсовета, "неправомочными и вернуть ему доступ к государственной тайне".

Как сообщалось, 17 сентября 2007 года председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков издал распоряжение об отмене допуска к государственной тайне мэра Харькова Михаила Добкина. Основанием для этого послужили результаты проверки Харьковского горсовета управлением СБУ в Харьковской области, согласно которым Михаил Добкин и секретарь горсовета Геннадий Кернес неоднократно нарушали закон "О государственной тайне". Мэр назвал результаты проверки сфабрикованными и обратился в суд. В четверг суд приступил к рассмотрению иска по существу. Впрочем, по данным Ъ, Геннадий Кернес все еще имеет доступ к секретным документам, поскольку по закону лишить его доступа может только лицо, непосредственно выдавшее разрешение, в данном случае – Михаил Добкин.

По словам директора юридического департамента Харьковского горсовета Владимира Коваленко, обращаясь в суд, истец руководствовался тем, что "акт проверки СБУ был оформлен с нарушениями", а сама проверка "проводилась предвзято". "Была цель – отобрать допуск и создать искусственные препятствия для выполнения полномочий городским главой и секретарем горсовета",– заявил он на судебном заседании.

Представитель СБУ Алексей Кустин все обвинения истца категорически опроверг. Он сообщил, что спецслужба уведомила горсовет о предстоящей проверке и "мэр и секретарь горсовета могли при желании дать показания". Основной претензией СБУ к представителям горсовета стало нарушение порядка оформления заграничных поездок. "Перед выездом в иностранное государство в частном порядке гражданин, имеющий допуск к государственной тайне, обязан письменно уведомить должностное лицо, которое дало ему этот допуск, а также режимно-секретный отдел по месту хранения его карты учета,– сказал в суде господин Кустин.– Из 19 поездок мэра и секретаря горсовета за границу надлежащим образом были оформлены только пять".

Представители горсовета претензии СБУ назвали "надуманными" и заявили, что о предстоящих заграничных поездках "мэр информировал всех через официальный сайт горсовета". В итоге стороны отказались от мирового соглашения. На следующем заседании суд начнет заслушивать свидетельские показания.