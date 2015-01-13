Генштаб: в результате обстрелов донецкого аэропорта ранены 6 военных
17:51, 13 января 2015Политика
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В результате обстрелов донецкого аэропорта на протяжении последних суток были ранены шестеро военнослужащих.
В результате обстрелов Донецкого аэропорта ранены 6 военных/ facebook.com/sergei.loiko
Об этом заявил представитель генерального штаба, генерал Богдан Бондарь во время доклада в сессионном зале Верховной Рады, передает "Апостроф".
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"В результате последних обстрелов на протяжении прошедших суток было шестеро раненых, которые в настоящее время эвакуированы. Военнослужащие обеспечены боеприпасам, продуктами и водой",– заявил Богдан Бондарь.
"Начиная со вчера, обстрелы усилились. В настоящее время обстановка стабилизировалась, но есть угроза усиления обстрелов",– заявил он.
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