Генштаб: ​в результате обстрелов донецкого аэропорта ранены 6 военных

Об этом заявил представитель генерального штаба, генерал Богдан Бондарь во время доклада в сессионном зале Верховной Рады, передает "Апостроф".

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"В результате последних обстрелов на протяжении прошедших суток было шестеро раненых, которые в настоящее время эвакуированы. Военнослужащие обеспечены боеприпасам, продуктами и водой",– заявил Богдан Бондарь.

"Начиная со вчера, обстрелы усилились. В настоящее время обстановка стабилизировалась, но есть угроза усиления обстрелов",– заявил он.